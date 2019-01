Lançada a programação do Carnaval de Boa 2019 em João Pessoa

As tradições, a cultura e a arte popular de João Pessoa estarão em festa mais uma vez através do Carnaval de Boa, evento promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) desta sexta-feira (1) até o dia 5 de março.

Na noite desta quarta-feira (30), o prefeito Luciano Cartaxo lançou a programação oficial da festa que este ano contará com Márcia Felippe na abertura do Folia de Rua no Ponto de Cem Réis e Elba Ramalho puxando o bloco Muriçocas do Miramar, além de Babado Novo, entre outros.

Por todos os bairros, a Cidade Criativa da Unesco investirá nas prévias carnavalescas e nos blocos tradicionais para atrair turistas e movimentar a economia.

“João Pessoa faz hoje parte de uma Rede de Cidades Criativas da Unesco numa área muito importante que é o nosso artesanato e cultura popular e é fundamental continuarmos investindo na nossa arte e nas nossas tradições. O Carnaval é um movimento cultural muito forte no país inteiro e com certeza com a festa que estamos lançando hoje, vamos movimentar muito a nossa economia, gerar emprego, renda e fortalecer a cidade como destino turístico. A Prefeitura está trabalhando em sintonia com o sentimento da população da cidade que é apaixonada pelo nosso carnaval”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo.

Já a partir desta sexta-feira (1), o pontapé inicial será com as prévias carnavalescas do Carnaval Tradição pelos bairros da cidade. Os bairros serão: Esplanada (dia 1), Centro (Parque da Lagoa, dia 2), Jaguaribe (dia 3), José Américo (dia 8), Cruz das Armas (dia 9), Mangabeira (dia 10), São José (dia 15), Mandacaru (dia 16), Roger (dia 17) e Torre (dia 17).

A partir do dia 21, acontece a abertura do projeto Folia de Rua, com a cantora Márcia Felippe, a partir das 19h, no Ponto de Cem Réis e a festa se estende até o dia 2 de março, na Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa, com artistas como Bell Marques, Gabriel Diniz, Mariah Yohana, Babado Novo e Elba Ramalho, que será grande atração que puxará o bloco Muriçocas do Miramar no dia 27 de fevereiro. Durante estes dias, também estarão acontecendo as tradicionais apresentações dos blocos carnavalescos pelos bairros da Capital, com destaque para o Tambiá Folia, no bairro de Tambiá, com shows de Banda Mel e Kevin Ndjana.

A festa tem continuidade de 2 a 4 de março, com o Carnaval Tradição, que este ano comemora 105 anos. Como todos os anos, os desfiles acontecem na Avenida Duarte da Silveira, contando com as apresentações de Orquestras de Frevo, Tribos Indígenas, escolas de samba e agremiações de Ala Ursa. A apuração dos votos acontece no dia 5 de março, a partir das 10h, também na Avenida Duarte da Silveira.

“O Carnaval de Boa é um investimento na cultura da nossa cidade e que, evidentemente, implica em geração de empregos diretos e indiretos, além da boa impressão que passará aos turistas a respeito da nossa cidade, das nossas tradições. Cuidamos de todos os detalhes para termos uma bonita festa, como tem sido desde 2013, com a festa genuína que acontece nos bairros, com os desfiles das escolas de samba, orquestras de frevo, e claro, grandes artistas que vão animar os foliões”, afirmou o diretor Executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Maurício Burity.

Programação do Folia de Rua 2019

*Programação sujeita a alterações

Dia: 21/02/2019 – quinta-feira

Abertura oficial do Folia de Rua Local da abertura: Praça Vidal de Negreiros – Ponto de cem Réis

Atração: Márcia Felippe

Horário: 19h às 24h

Bloco Anjo Azul:

Concentração: Lateral da faculdade de Direito – Centro

Horário: concentração: 19h, com saída às 21h

Atrações: Gabriel Egito, Orquestra de frevo, Grupo de Maracatu.

Bloco do Pingüim:

Concentração: Pavilhão do Chá – Centro

Horário: 19h às 21h

Bloco da Cueca:

Concentração: Rua Braz Florentino- beco da cachaçaria Philipeia – Centro

Horário: 19h às 21h

Bloco Confete & Serpentina:

Concentração: Praça Dom Ulrico – Centro

Horário: 19h às 21h30

Atrações: Mirandinha, Poliana Resende, orquestra de frevo.

Bloco Maluco Beleza:

Concentração: Rua professor José Coelho, 61 – em frente à Sintep – Centro

Horário: 19h às 21h

Atrações: Liss Albuquerque, Gracinha Teles, Orquestra de frevo.

Bloco Jaguaribe Folia:

Concentração: Av. 1º de Maio – Jaguaribe; em frente ao colégio João Machado;

Horário: 19h às 21h

Atração: Gil Bala

Bloco Piratas dos Bancários:

Concentração: Bancários

Horário: 19h às 24h

Atrações: banda Tuareg´s, James, Orquestra de frevo.

Dia 22/02/2019 – sexta-feira

Bloco Vumbora:

Concentração: “Via Folia” – Epitácio Pessoa

Atração: Bell Marques

Horário: 19h às 01h

Dia 23/02/2019 – sábado

Bloco Banho de Cheiro:

Concentração: Via Folia na Avenida Epitácio Pessoa (Miramar)

Horário: 19h às 01h30

Bloco dos Atletas:

Concentração: Via Folia na Avenida Epitácio Pessoa (Miramar)

Atração: Gabriel Diniz

Horário: 19h às 24h

Bloco dos Imprensados:

Concentração: Av. Cabo Branco – Cabo Branco

Horário: 16h às 20h

Bloco Tambiá Folia:

Concentração: Tambiá

Atração: Kevin Ndjana, Banda Mel, Os Mulatos, Orquestra.

Horário: 19h às 24h

Bloco Boi Vermelho:

Concentração: Rua Alberto de Brito – Jaguaribe

Horário: 18h às 24h

Bloco Bom Demais:

Concentração: Cruz das Armas

Horário: 19h às 24h

Bloco Fla-Torre:

Concentração: Av. Carneiro da Cunha – Torre

Horário: 19h às 24h

Bloco Agitada Gang:

Concentração: Via Folia na Avenida Epitácio Pessoa (Miramar)

Horário: 17h às 20h

Atração: Mariah Yohana

Bloco das Piabas:

Concentração: Rua Osório Paes – Baixo Tambaú

Horário: 21h às 24h

Bloco Amoringa dos Bancários:

Concentração: Praça da Paz– Bancários

Horário: 19h às 24h

Bloco Virgens de Mangabeira:

Concentração: Colégio Luis Ramalho – Mangabeira por dentro

Horário: 19h às 24h

Atração: banda Arreios de Ouro

Bloco Peruas do Valentina:

Concentração: Canteiros Bar –Valentina

Horário: 19h às 24h

Bloco Eternamente Flamengo:

Concentração: Caixa d´água dos Funcionários II

Horário: 19h às 24h

Atrações: banda Dino Prix da Bahia, banda Ufuska do povão.

Bloco Dixmantelados do Cristo:

Concentração: Colégio José Lins do Rego – Cristo

Horário: 19h às 24h

Bloco da Saudade:

Concentração: conjunto Castelo Branco

Horário: 19h às 24h

Dia 24/02/2019 – domingo

Bloco Viúvas da Torre:

Concentração: Av. Manoel Deodato – Torre

Horário: 17h às 20h

Atrações: Totonho e Poliana Resende, Orquestra de frevo.

Bloco Virgens de Tambaú: 30 anos de prévia:

Concentração: Via Folia na Avenida Epitácio Pessoa (Miramar)

Horário: 18h às 02h

Atrações: Babado Novo, Jairo Madruga, Leo Nóbrega, Gracinha Teles, Liss Albuquerque, Shevchemko, El Loucco, Zé Filho, Confraria do Rock.

Dia 25/02/2019- segunda-feira

Bloco Muriçoquinhas:

Concentração: Via Folia na Avenida Epitácio Pessoa (Miramar)

Horário: 15h às 21h

Bloco da Melhor Idade:

Concentração: Busto de Tamandaré

Horário: 19h às 21h

Dia 26/02/2019 – terça-feira

Bloco Portadores da Folia:

Concentração: Av. Cabo Branco – Cabo Branco

Horário: 15h às 19h

Atração: banda Acredite, Orquestra de frevo.

Bloco 25 Bichos:

Concentração: Rua Floriano Peixoto – Jaguaribe

Horário: 19h às 23h

Bloco Acorde Miramar:

Concentração: Praça das Muriçocas

Horário: 20h30 às 24h

Bloco do Jacaré:

Concentração: conjunto Castelo Branco

Horário: 19h às 23h

Dia 27/02/2019- quarta-feira

Bloco Muriçocas de Miramar:

Concentração: Via Folia – Epitácio Pessoa

Horário: 18h às 02h

Atração: Elba Ramalho

28/02/2019 – quinta -feira

Bloco Galo do Treze de maio:

Concentração: Praça Assis Chateaubriand – Treze de Maio

Horário: 18h às 24h

Bloco Canto do Tetéu:

Concentração: Busto de Tamandaré

Horário: 19h às 24h

Atrações: Walter Luis, Orquestra de frevo.

Bloco Cordão do Frevo Rasgado:

Concentração: Praça do Arruda – Bessa

Horário: 18h às 24h

Bloco da Saudade:

Concentração: Castelo Branco

Horário: 19h às 23h

Bloco Viúvas da Bela Vista:

Concentração: Rua Humberto Paiva – Conjunto Bela Vista

Horário: 19h às 24h

Dia 02/02/2018- sábado

Bloco Boi do Bessa:

Concentração: Em frente ao Bessa Brasil – Bessa

Horário: 17h às 24h

Atração: Beto Brito

Bloco da Vaca Morta:

Concentração: Praça da Conquista – Padre Zé

Horário: 19h às 24h

Bloco Urso Gay:

Concentração: Praça Coqueiral – Mangabeira

Horário: 19h às 23h

Bloco Elefante da Torre:

Concentração: Praça São Gonçalo – Torre

Horário: 19h às 24h.