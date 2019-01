Juíza é reconduzida ao cargo de membro efetivo do TRE-PB

Durante a 1ª sessão ordinária administrativa do Tribunal Pleno do ano de 2019, realizada na tarde dessa quarta-feira (23), a juíza Michelini de Oliveira Dantas Jatobá foi reconduzida ao cargo de membro efetivo, na categoria Juiz de Direito, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

A indicação do nome da magistrada foi unânime, entre os 17 desembargadores votantes.

O preenchimento da vaga ocorreu em atendimento ao pleito feito pelo presidente da Corte eleitoral, desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, conforme Ofício nº 77/2019 do TRE, comunicando a proximidade do término do biênio da magistrada, a ocorrer no dia 20 de março do corrente ano.

“Aproveito para parabenizar a juíza Michelini pela recondução ao cargo e pelo excelente trabalho que ela presta ao TRE”, destacou o desembargador Carlos Beltrão.

Ao conduzir a sessão, o presidente do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, também enalteceu o trabalho realizado pela juíza. “Michelini faz um grande trabalho à frente da Vara de Entorpecentes e em todos os espaços onde atua”, afirmou.

A Corte eleitoral é integrada, ainda, pelos juízes Antônio Carneiro de Paiva Júnior (membro efetivo), Kéops de Vasconcelos Amaral Vieira Pires e Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas (membros substitutos).