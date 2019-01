Jovem morre em acidente de moto no Agreste paraibano

Um jovem de 20 anos morreu em um acidente de moto na rodovia estadual PB-121 que liga as cidade de Pocinhos e Montadas, no Agreste do Estado.

De acordo com a polícia, ele estaria em alta velocidade e provavelmente bateu em um carro.

Francisco Amorim Junior foi encontrado morto às margens da rodovia cerca de 30 metros depois do local onde teria ocorrido a colisão.