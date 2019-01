Jornalista da GloboNews deixa emissora após 22 anos

SARAH MOTA RESENDE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após 22 anos na GloboNews, o jornalista Sergio Aguiar, 49, anunciou sua saída da emissora em publicação feita numa rede social, nesta quarta-feira (23).

“É fechar o ciclo que chama? Depois de mais de 22 anos de GloboNews e de 8 anos de Em Pauta, deixo o canal. Só tenho a agradecer a companhia de vocês e o carinho durante todo este tempo! Vou tirar algumas semanas para descansar e avaliar projetos”, escreveu o jornalista.

Em seu tempo de trabalho na grupo Globo, Aguiar também substituiu a voz de Cid Moreira por quatro anos no dominical Fantástico.

O último Em Pauta apresentado por Aguiar foi ao ar nesta terça-feira (22). No dia seguinte, o programa foi comandado pela jornalista Cecilia Flash.

A GloboNews disse, em nota enviada à reportagem, que não houve acordo entre as duas partes no momento de renovação do contrato de Aguiar. A emissora também afirmou que não definiu ainda quem o substituirá.

Aguiar é o segundo nome a se deixar o jornalismo do grupo Globo em menos de um mês.

No fim de dezembro, Alexandre Garcia saiu da empresa após 31 de trabalho. A reportagem não conseguiu contato com Aguiar até a publicação deste texto.