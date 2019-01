João Pessoa é um dos destinos mais procurados por brasileiros em sites de voos

A cidade de João Pessoa tem sido um dos destinos mais frequentes nas listas dos principais sites buscadores de voos do Brasil. A pesquisa mais recente, divulgada nesta quarta-feira (30) pelo buscador Viajala.com.br, apontou que a capital paraibana foi o destino mais procurado pelos cariocas no ano passado.

O estudo levou em consideração uma amostragem de 150 mil buscas de voos realizadas em 2018 com destino a João Pessoa e origem nos aeroportos de todo o Brasil.

De acordo com a pesquisa do Viajala, a capital paraibana foi a segunda cidade brasileira que mais apresentou incremento de interesse dos viajantes, atrás somente da também nordestina São Luís.

João Pessoa registrou um aumento de 78% na procura dos brasileiros no ano passado, em comparação com 2017.

A plataforma registrou ainda, que 45% das buscas por João Pessoa no ano passado tiveram como origem pessoas residentes no Rio de Janeiro, enquanto cerca de 31% foram de São Paulo. Brasília fecha o ‘top 3’ com 10,2% das buscas pela capital paraibana.

Para o diretor nacional do Viajala, Eduardo Martins, esse boom no interesse se deve, entre outros fatores, ao fato de que a Paraíba virou uma espécie de “Caribe brasileiro”.

“Até pouco tempo, o Estado não era tão concorrido no turismo, se compararmos com vizinhos como Ceará e Pernambuco”, aponta. “Isso deixou as praias mais intocadas, isoladas, o que agrada o viajante. Sem contar que é um estado pequeno, fácil de percorrer, e com um bom custo-benefício”, explica Martins.