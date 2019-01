João Azevêdo discute parcerias com dirigentes da Caixa Econômica na Paraíba

O governador João Azevêdo recebeu, nesta quarta-feira (23), na Granja Santana, a visita de cortesia da gerente regional interina da Caixa Econômica Federal da Paraíba, Maria Aline Paiva; da representante da Caixa para o Governo do Estado, Ana Trócolli; e do gerente executivo de Governo, Jovânio Gomes.

Durante a conversa, eles discutiram as parcerias firmadas entre a gestão estadual e a instituição financeira que devem chegar a R$ 1,8 bilhão em investimentos este ano.

João Azevêdo agradeceu a visita e destacou a importância da parceria entre o Governo e a Caixa Econômica Federal que, além de movimentar a economia do Estado, garante a realização de obras pleiteadas pela população.

“Sou grato pelo gesto de cordialidade e o Governo da Paraíba está aberto a construir parcerias que viabilizem mais investimentos, mais obras e mais qualidade de vida para os paraibanos; esse será sempre o nosso compromisso”, ressaltou.

A gerente regional da Caixa, Maria Aline Paiva, se colocou à disposição do chefe do Executivo estadual para colaborar com novas ações que devem ser executadas no Estado nos próximos anos.

“Fizemos uma visita de cortesia ao governador para colocar a Caixa à disposição do Governo e reforçar o nosso compromisso com os projetos que estão em andamento e os novos projetos que resultam em obras estruturantes que fazem a diferença na Paraíba”, comentou.

A representante da Caixa para o Governo do Estado, Ana Trócolli, revelou que a instituição deve firmar parcerias no montante de R$ 300 milhões com o governo da Paraíba, em 2019.

De acordo com ela, os principais contratos serão destinados para obras de saneamento básico. “Nossa perspectiva para 2019 é bastante esperançosa. São R$ 300 milhões que estamos prospectando e que já estão em fase de análise e estamos otimistas com a captação de recursos para o nosso Estado”, disse.

O gerente executivo de Governo, Jovânio Gomes, destacou a parceria exitosa entre a Caixa e a gestão estadual que proporcionou investimentos nas áreas de saneamento básico e infraestrutura urbana, por exemplo, e que devem ser ampliados.

“Nós já temos R$ 1,5 bilhão em contratos ativos com o Estado e tivemos a oportunidade de apresentar ao governador a prospecção de novas operações”, observou.