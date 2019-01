João Azevêdo anuncia retorno do programa ‘Fala, governador’

O governador João Azevêdo e a primeira-dama Ana Maria Sales Lins prestigiaram, nesta sexta-feira (25), as comemorações alusivas aos 82 anos da Rádio Tabajara, que ocorreram na seda da empresa, em João Pessoa.

Na presença de funcionários, profissionais da Imprensa e ouvintes da Rádio, o chefe do Executivo estadual destacou a capacidade da emissora de se reinventar a cada ano e aproveitou para anunciar o retorno do programa ‘Fala, governador’, na próxima segunda-feira (28).

O gestor elogiou a programação da Rádio Tabajara, que, além de alcançar todos os públicos, valoriza a cultura paraibana. “A Tabajara tem 82 anos e nunca foi tão jovem como é hoje. A rádio teve a capacidade de fortalecer a arte paraibana de uma maneira muito natural; é bom ouvir a Rádio Tabajara”, evidenciou.

Ele também assegurou que a criação da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) dará uma condição de destaque à Rádio Tabajara e ao jornal A União.

“Não tenho dúvida nenhuma de que a mídia impressa e a Rádio Tabajara darão um salto de qualidade nos serviços que prestam à sociedade paraibana. Dentro de pouco tempo, será possível constatar que a EPC será uma das maiores empresas de comunicação do Estado da Paraíba porque daremos o suporte necessário para isso”, assegurou.

João Azevêdo ainda anunciou novidades no programa ‘Fala, governador’. “O programa terá um formato diferente; será muito mais informativo, irá interagir com o cidadão para criar uma relação de intimidade com a população”, detalhou.

O secretário da Comunicação Institucional, Luís Tôrres, ressaltou que a Rádio Tabajara completa 82 anos com vigor e novidades. “É difícil, com tantas décadas, chegar a mais um ano apresentando a perspectiva de continuar se renovando e disputando espaços no mercado. Eu fico feliz de poder contribuir com esse crescimento e tenho certeza de que a criação da EPC valorizará um patrimônio como a Rádio Tabajara e o jornal A União”, destacou.

A diretora presidente da EPC, Naná Garcez, falou que este é um momento de evolução da Rádio Tabajara e do jornal A União que fazem história no cotidiano da Paraíba.

“Se você quiser ficar bem informado sobre os fatos da Paraíba, leia o jornal A União; ali estão os melhores colunistas ao longo do tempo e tem qualidade e conteúdo. A Rádio Tabajara transborda cultura, transmite emoção com o futebol. Essa festa não marca apenas os 82 anos da Rádio Tabajara, mas marca o início da caminhada da EPC; esse é um avanço enorme de integrar os veículos de comunicação com a perspectiva de futuro, com um conteúdo de qualidade e credibilidade. Nós fazemos uma comunicação cidadã, crítica e que valoriza a Paraíba”, enfatizou.

A diretora de Rádio e TV da EPC, Maria Eduarda dos Santos, evidenciou a adequação da emissora às novas tecnologias nos últimos anos.

“Nós estamos em todas as plataformas digitais, não paramos no tempo, nos reinventamos a cada dia. É possível ouvir a Rádio Tabajara, seja AM ou FM, por meio de qualquer aplicativo, como Facebook, Instagram e Twitter porque aderimos às novas tecnologias. Reinventamos programas como o Palco 105, um programa de auditório que leva a cultura da Paraíba para além do Estado”, festejou.

O presidente da Associação Paraibana de Imprensa (API), João Pinto, destacou o pioneirismo da Rádio Tabajara e sua importância para a radiofonia paraibana e brasileira.

“A Rádio é uma referência para o Nordeste e para o Brasil. Um veículo de comunicação que comemora 82 anos com jovialidade, que se recicla a cada dia e só tenho a desejar vida longa à Tabajara”, acrescentou.

O secretário de Estado de Governo, Nonato Bandeira, e a diretora de Mídia Impressa da EPC, Albiege Léa, também prestigiaram as comemorações alusivas aos 82 anos da Rádio Tabajara.

História – A Rádio Tabajara AM 1.110 kW foi inaugurada em 25 de janeiro de 1937. Pioneira na Paraíba, é uma das 100 emissoras de rádio mais antigas do Brasil e hoje integra a Empresa Paraibana de Comunicação (EPC).

No ano de 1999, a Tabajara AM ganhou sua irmã, a Tabajara 105.5 FM. A atual sede funciona no Corredor da Avenida Pedro II e foi inaugurada em 1985, no governo Wilson Braga. A primeira sede teve sua construção concluída em 1937, no governo Argemiro de Figueiredo.

Na chamada época de ouro do rádio (1940, 1950 e 1960) muitos artistas da música brasileira e internacional se apresentaram nos programas da Tabajara, a exemplo de Luiz Gonzaga, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Sivuca, Jackson do Pandeiro, Orquestra Tabajara, Cauby Peixoto, Bievenido Granda.