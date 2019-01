João Azevêdo anuncia entrega de 100 obras até junho

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 28 de janeiro de 2019 às 20:45.

Até o mês de junho, o Governo do Estado vai entregar cerca de 100 obras aos paraibanos. O anúncio foi feito pelo governador João Azevêdo nesta segunda-feira (28), durante o programa ‘Fala, governador’, acrescentando que, a partir de fevereiro, dará início às inspeções das obras que estão em andamento no Estado e que somam mais de R$ 350 milhões em investimentos.

Ele destacou que deverá ser mantida a média de R$ 800 milhões em investimentos ao longo do ano, a fim de assegurar a geração de emprego e renda e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população.

João Azevêdo adiantou que já estão previstas visitas às obras da adutora Transparaíba; ao canal Acauã-Araçagi, ao Instituto de Polícia Científica de Cajazeiras; às escolas técnicas de Sousa e de Guarabira; ao Eixo das Nações, em Campina Grande; e à segunda etapa da adutora Nova Camará .

“Faço questão de acompanhar de perto esse conjunto de obras para que eu possa acompanhar o ritmo e já planejar as ações que substituirão as que entregaremos para mantermos o ritmo de investimento. Nós já tivemos uma reunião com a Secretaria de Infraestrutura e estabelecemos não só o cronograma de visitas, mas, acima de tudo, o cronograma de novas obras que serão iniciadas”, explicou.

E ressaltou: “É fundamental que se mantenha no mesmo patamar essa capacidade de investimento que o Estado alcançou nos últimos anos. Através do programa Caminhos da Paraíba, garantimos a logística de transporte para o Estado. O programa de adutoras irá nos assegurar a tão sonhada segurança hídrica e precisaremos manter o nível de investimentos e é isso que estamos fazendo”.

O governador ainda anunciou o retorno das ações do projeto Cooperar, que prevê a aplicação de R$ 165 milhões destinados à agricultura familiar. “Nós temos mais de 117 mil famílias que trabalham com a agricultura familiar e elas precisam ter uma assistência e o projeto vem nessa direção”, comentou.