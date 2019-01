Jardim Botânico oferece atividades gratuitas em programação de férias

Como parte da programação de férias, neste sábado (26), a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), por meio do Jardim Botânico Benjamin Maranhão (JBBM), realiza a oficina “Meu pequeno jardim”; curso “Orquídeas: conhecimento básico e manejo” e trilhas tradicionais durante o dia. As atividades são gratuitas e têm como objetivo ampliar a vivência das pessoas com a natureza.< /span>

As atividades destacam o manejo com a terra. A oficina “Meu pequeno jardim” será desenvolvida em duas turmas, 13h30 e 15h, com 10 vagas para crianças de 3 a 8 anos.

Já o curso “Orquídeas: conhecimento básico e manejo” tem 30 vagas para todas as idades e acontece às 14h, em parceria com a Associação Paraibana dos Orquidófilos (APO). Lembrando que &eacut e; necessário chegar antes dos horários marcados, já que as vagas são preenchidas por ordem de chegada.

O Jardim Botânico também oferece passeio pelas trilhas de terça à sábado, às 9h e 14h, para participar é necessário usar vestimenta adequada (calça comprida e sapatos fechados). Para grupos acima de 10 pessoas (escolas, empresas ou universidades), devem ser agendadas por meio do telefone (83) 3218-7880.