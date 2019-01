Jacaré é resgatado em estrada no Agreste paraibano

Um jacaré-de-papo-amarelo foi visto transitando por estrada do sítio Conceição, zona rural de Lagoa Seca, cidade da Região Metropolitana de Campina Grande.

O fato aconteceu por volta das 20h30, e a Polícia Militar Ambiental foi chamada pelos moradores do local, que ficaram assustados com a presença do animal.

De acordo com a PM, nesse período de chuvas é comum que animais de pequeno ou grande porte se desloquem de seus locais habituais.

Ainda segundo a Polícia Ambiental, na região onde o jacaré foi encontrado existem barragens e pequenos barreiros que facilitam a reprodução da espécie.

O animal foi resgatado e devolvido à natureza com segurança.

*As informações foram veiculadas na Rádio CBN