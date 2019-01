Inscrições para voluntários do Crescer 2019 começam neste domingo

Os interessados em prestar serviço voluntário no Crescer 2019 devem ficar atentos. Isso porque neste domingo, 27/01, iniciam as inscrições para uma das maiores equipes do encontro da família católica, que acontece todos os anos no período carnavalesco em Campina Grande – PB. As inscrições seguem até a quinta-feira, dia 7 de fevereiro.

De acordo com o edital 01/2019, nesta fase, serão disponibilizadas até 300 vagas e os selecionados irão servir nas áreas de atendimento ao público, comunicação, apoio logístico, serviços de saúde e liturgia – ministros extraordinários da comunhão eucarística. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Para realizar a inscrição, é necessário acessar o site www.comunidadepiox.org.br e em seguida o formulário de cadastro. Por último, preencher os dados solicitados e encaminhar a ficha de inscrição. As inscrições são gratuitas. Menores de 18 anos precisam anexar um termo de autorização e declaração de responsabilidade. O resultado será divulgado no site da mantenedora até às 20 horas do dia 11 de fevereiro de 2019.

Os candidatos deverão ainda cumprir pré-requisitos, que são ter 18 anos completos até 02 de março de 2019, disponibilizar os dias 02, 03, 04 e 05 de março de 2019, Ensino Fundamental incompleto ou completo, disponibilidade para participar de todos os treinamentos, momentos de espiritualidade e Missa de Envio que acontecerá nos dias 13, 20 e 27 de fevereiro de 2019.

O Crescer 2019 – Encontro da Família Católica é promovido pela Comunidade de São Pio X, da Diocese de Campina Grande e este ano acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de março. Mais informações sobre as inscrições para voluntários podem ser adquiridas pelo telefone 3341-7017.