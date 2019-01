HUAC adquire scanner para auxiliar profissionais em punção de veias

Da Redação com Ascom. Publicado em 24 de janeiro de 2019 às 13:07.

Você conhece alguém que já passou pelo desconforto de receber várias agulhadas para tomar algum medicamento ou soro porque o profissional não encontrava a veia? Provavelmente sim.

Esta semana, integrantes da equipe de enfermagem do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), vinculado à Universidade Federal de Campina Grande e à Rede Ebserh, participaram de um treinamento que deve minimizar esse problema.

Isso porque o HUAC adquiriu, recentemente, um visualizador de veias que utiliza uma câmera infravermelha e um projetor, trazendo a imagem das veias praticamente em tempo real, o que auxilia a equipe assistencial, principalmente do setor de enfermagem, nas punções venosas periféricas.

Também conhecido como “scanner de veia”, o​ aparelho é portátil, possui imagem em alta definição e começa a ser utilizado nesta quinta-feira (24), após o período de capacitação via teleconferência, ministrada por uma especialista clínica da empresa fornecedora do produto.

Para a chefe da Unidade de Diagnóstico por Imagem, Ana Maria Cabral, a expectativa é que a aquisição do visualizador de veias auxilie a equipe do Hospital Universitário a minimizar o sofrimento causado pelas várias tentativas de punção venosa periférica, principalmente em pacientes oncológicos.

“Também deve reduzir número de acesso venoso central, evitando complicações relativas a esse procedimento, tais como infecções. Inicialmente será analisado o impacto que o equipamento fará na assistência, para então pensarmos na possibilidade de aquisição de outro aparelho, conforme necessidade assistencial”, explicou Ana Maria.

O scanner funciona por meio da emissão de luz infravermelha. Quando colocada sobre a pele do paciente, a luz facilita a visualização da veia e, até mesmo, de fluidos que passam por ela. Além disso, o aparelho também permite identificar qual a melhor veia para o procedimento em questão.

Desde dezembro de 2015, o HUAC-UFCG é filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal que administra atualmente 40 hospitais universitários federais.

O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas.