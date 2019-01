Hospital Universitário de Campina Grande é o 4º melhor hospital da Rede Ebserh

O Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), da Universidade Federal de Campina Grande e vinculado à Rede Ebserh, obteve média geral 83,99% em uma pesquisa realizada com usuários de hospitais filiados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Com isso, o HUAC situa-se como a 4ª melhor unidade hospitalar de toda a Rede. O desempenho final refere-se ao índice de satisfação em geral dos pacientes em consulta ou internação.

A consulta entre os usuários foi realizada entre os dias 22 de outubro e 7 de dezembro de 2018, abordando temas em relação à satisfação dos usuários dos Hospitais Universitários Federais (HUFs) quanto à estrutura física, atendimento, avaliação geral e indicação da instituição.

Ao todo, foram avaliados oito itens: conforto no local da recepção; higiene, limpeza e organização do hospital; conforto nas instalações na área de atendimento médico; atendimento da recepção; atendimento da equipe de saúde; tempo de espera pelo atendimento ou internação; sensação em relação ao atendimento de uma forma geral; recomendação a familiares e amigos.

Segundo o superintendente do HUAC-UFCG, professor Homero Rodrigues, o resultado obtido pela instituição reflete o reconhecimento dos usuários pela qualidade do serviço e atendimento ofertados e evidencia as melhorias implementadas no hospital nos últimos tempos.

“Essa pesquisa mostra que o HUAC tem evoluído bem, para garantir satisfação dos pacientes e seus familiares. Além disso, fornece subsídios para que a gestão identifique os pontos críticos e que ainda necessitam de ações mais efetivas, visando às melhorias na prestação de serviços de saúde. Nossa meta é a conquista da excelência”, afirmou Homero Rodrigues.

Conforme a pesquisa, além de ser a 4ª melhor instituição da Rede Ebserh na visão dos usuários, o HUAC-UFCG também figura com o terceiro melhor resultado em quatro itens: conforto no local da recepção (85,41%); conforto das instalações nas áreas de atendimento médico (86,31%); atendimento de recepção (87,69%); e tempo de espera por atendimento/internação (72, 5%).

Em relação aos outros critérios pesquisados, o Hospital Alcides Carneiro obteve os seguintes índices: higiene, limpeza e organização (85,62%); avaliação geral (66,67%); atendimento da equipe de saúde (88, 69%); indicação do hospital (99%).

A pesquisa é realizada duas vezes por ano. No segundo ciclo de 2018, os questionários foram respondidos por pacientes e acompanhantes dos 32 hospitais da Rede Ebserh que já possuem Ouvidorias implantadas. Os demais estão em fase de implantação e devem participar da próxima edição.

Sobre a Ebserh – Desde dezembro de 2015, o HUAC-UFCG é filiado à Ebserh, estatal que administra atualmente 40 hospitais universitários federais.

O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades