Homens são mortos a tiros e facadas no Agreste do Estado

Dois homens foram mortos a tiros e a facadas no município de São José dos Ramos, no Agreste do Estado, na madrugada desta quarta-feira (30).

Conforme informações da Polícia Militar, as vítimas – identificadas como Fabrício Pereira Soares, de 23 anos, e José Bezerra Lopes da Silva, de 21 anos [foto]- foram surpreendidas na casa em que estavam por cinco homens armados.

De acordo com as investigações, o duplo homicídio teria sido motivado pela disputa por pontos de venda de drogas na região.

Dois dos suspeitos foram presos ainda na manhã de hoje e encaminhados para a Delegacia Seccional da Polícia Civil de Itabaiana, onde o caso está sendo investigado.

Até o momento, os outros suspeitos ainda não foram localizados.

