Homem é preso em flagrante ao agredir e ameaçar mulher com faca

Um homem foi detido em flagrante neta quarta-feira (23) na BR-230, em João Pessoa, acusado de ameaçar uma mulher com uma faca.

Acusado e a vítima estavam em um veículo seguindo pela rodovia, quando guardas municiais perceberam uma movimentação estranha dentro do carro.

Ao se aproximar do veículo os guardas municipais viram que a vítima tinha um corte na testa, sagrava pela boca e que o suspeito estava com uma faca no pescoço dela.

O homem foi detido em encaminhado para a Delegacia. Os dois viviam juntos há dois meses e estavam se separando. Na noite anterior ele tinham ido para Central de Polícia por causa de brigas.