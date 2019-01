Homem é preso com 30 quilos de maconha e R$ 40 mil em dinheiro em Patos

O trabalho investigativo de policiais da 15ª Delegacia Seccional, com sede em Patos, resultou na prisão de José Wallison da Silva, na madrugada deste sábado (26), pelo crime de tráfico de entorpecentes.

A ação aconteceu em uma pousada no Centro do município, onde o suspeito, que é natural de Solânea, foi abordado em situação de flagrância, com 30 quilos de maconha e R$ 40 mil em dinheiro.

De acordo com os policiais civis, a equipe que estava de plantão na Central de Polícia de Patos recebeu uma denúncia anônima de que José Wallison estaria no estabelecimento com uma quantia de drogas.

Durante as diligências, foram apreendidos 44 tabletes de material semelhante à maconha, prensada, envolto em fita adesiva, em um total de 30 quilos, e o dinheiro.

Na delegacia, o preso disse em depoimento que a droga apreendida seria para uso. Ele foi autuado em flagrante pela autoridade policial e permanece na unidade policial, à disposição do Poder Judiciário.