Homem é preso acusado de agredir a própria mãe na Paraíba

Um homem de 32 anos foi preso na cidade de Pocinhos, no Agreste do Estado, acusado do crime de feminicídio contra a própria mãe.

O acusado identificado por Luciano Marcelino teria tentado agredido a mãe Maria Aristeu Marcelino Ramos, de 61 anos, que sofreu ferimentos no rosto.

A mulher foi atendida no hospital da cidade, mas foi transferida para o Hospital de Trauma de Campina Grande com suspeita de traumatismo craniano.

No município de Monteiro, no Cariri paraibano, um jovem de 19 anos, foi preso acusado de agredir a companheira que sofreu fratura óssea.

Ele foi encaminhado para a cadeia pública de Monteiro.