Homem é assassinado e namorada fica ferida em João Pessoa

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros dentro de um carro no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, nesta terça-feira (29). Os disparos atingiram a cabeça da vítima.

O crime foi praticado por dois homens que estavam em uma moto e chegaram atirando contra o veículo. A namorada da vítima também foi atingida pelos disparos.

A mãe do rapaz também estava no carro com duas crianças, sendo uma delas filha do rapaz e a outra filha da namorada dele.

Os dois tinham passagem pela polícia e as investigações apontam que pode ter sido um crime de execução.