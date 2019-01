Grupo Trem das Onze faz festa em saudação a Iemanjá neste sábado

A data 02 de fevereiro é tradicionalmente comemorada pelo dia de Iemanjá, a orixá também conhecida como “Rainha do Mar”.

E, para não ficar de fora das cerimônias de celebração, o projeto “A Ordem é Samba” de fevereiro.

Acontece excepcionalmente neste primeiro sábado do mês, com o grupo Trem das Onze convidando a cantora e compositora Jamila Marques para uma tarde de muito samba e saudação no Centro Histórico de João Pessoa.

Confira a matéria completa sobre o evento AQUI