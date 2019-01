Grupo de Casais com Cristo realiza “Encontrão” em fevereiro

Será realizado no próximo dia 3, às 20 horas, no Clube dos Médicos a primeira grande reunião de 2019 do grupo de Casais com Cristo- ECC Neves.

O encontro será conduzido pelo novo pároco da Catedral, monsenhor Robson Mello, e seu vigário, padre Adriano. Terá como objetivo arrecadar fundos para a realização do Encontro de Casais com Cristo da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves a ser organizado neste ano.

Segundo explicou o monsenhor Robson, será um momento especial para uma confraternização do grupo e a discussão de novos projetos. “Nossa missão assemelha-se à de São José: trabalhar para sustentar as obras de Deus. No caso específico, realizar um novo ECC e ajudar as obras da Catedral”, afirmou.

Para ele, é importante a participação de um grande número de integrantes do ECC-Neves e, também, de convidados no Encontrão do próximo dia 3, especialmente no momento em que um novo planejamento paroquial está sendo elaborado (veja vídeo-convite do monsenhor).

O monsenhor Robson foi empossado no último dia 6 como pároco da Catedral pelo arcebispo Dom Manuel Delson, durante prestigiada missa. Na ocasião, ele disse que “o maior desafio é tornar visível a intensidade da espiritualidade cristã no exercício da caridade em nível de diocese”. Ele informou, ainda, que já está elaborando projetos culturais que envolverão a comunidade cristã e o povo da cidade.