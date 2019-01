Governo federal pretende ficar com apenas três empresas estatais

O secretário especial de Desestatização e Desinvestimento, Salim Mattar, afirmou ontem que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) quer deixar apenas Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras de fora do rol de privatizações de estatais – existem 138 delas na esfera federal.

“Nós temos já o apoio do presidente ao reafirmar que somente estas três empresas deverão permanecer, bem magrinhas. Vamos vender todas as subsidiárias delas”, declarou o secretário ao jornal Folha de São Paulo.

*fonte: uol