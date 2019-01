Governo do Estado reajusta piso salarial do magistério

Os professores da rede estadual de ensino terão um reajuste do piso salarial, a partir deste mês de janeiro.

O Governo do Estado concederá um aumento de 4,17% em toda tabela do magistério, cumprindo o reajuste do piso salarial dado pelo Ministério da Educação (MEC).

Para o professor que tem jornada de 30 horas o piso será de R$ 1.918,30. Em 2018, o vencimento era de R$ 1.841,51.

O aumento do piso do magistério da rede estadual vai atender mais de 25 mil servidores, sendo 9.470 ativos, 15 mil inativos e 760 pensionistas.

Em janeiro de 2018, o Governo do Estado concedeu um reajuste para o magistério de 6,81% em toda tabela do magistério, além de acréscimos mensais a partir do mês de julho, cumprindo assim o compromisso de dobrar o piso da categoria em dezembro do ano passado. Em 2010, os professores do nível 1 recebiam R$ 926.