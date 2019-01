Governo do Estado determina intervenção em três hospitais da Paraíba

O governador João Azevedo determinou nesta sexta-feira (25) a intervenção administrativa em três hospitais que estão sendo geridos por Organizações Sociais (OS) que estão sendo investigadas pelo Ministério Público da Paraíba.

O decreto está publicado no Diário Oficial do Estado e menciona objetivo de regular os serviços nas unidades administradas pelas Entidades Cruz Vermelha e IPCEP.

Pelo documento, as OS ficam impedidas de fazer qualquer movimentação financeira, fazer contratações, demissões ou adquirir bens e serviços sem autorização dos interventores. A intervenção deve durar 90 dias, mas pode ser prorrogada por mais tempo.

O coronel Lucas Severiano foi nomeado interventor no Hospital de Trauma de João Pessoa. Já Lucio Landin Batista, procurador do Estado, foi escolhido para intervir no Hospital Metropolitano de Santa Rita e no Hospital Geral de Mamanguape.

Uma reunião já foi realizada entre representantes da Secretaria de Saúde e os interventores. Através de nota, o governo informou que a intervenção vai investigar eventuais inconsistências e inconformidades contratuais nos três hospitais.

A intervenção também terá a missão de apontar a falhas e responsabilidades devidas.