Governador recebe visita de cortesia da Mesa Diretora da Câmara de João Pessoa

O governador João Azevêdo recebeu, nesta sexta-feira (25), no Palácio da Redenção, a visita de cortesia de integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

O encontro teve o objetivo de fortalecer a harmonia entre os Poderes e de discutir possíveis parcerias entre o Executivo estadual e o Legislativo da Capital paraibana.

Estiveram presentes ao encontro, o presidente do Legislativo Municipal, João Carvalho da Costa Sobrinho, mais conhecido como João Corujinha; o 1º vice-presidente, Léo Bezerra; a 1ª secretária, Eliza Virgínia; o 2º secretário, Humberto Pontes; além dos vereadores Marcos Henriques, Bruno Farias e Raíssa Lacerda.

O secretário de Estado de Governo, Nonato Bandeira; e o chefe de Gabinete, Ronaldo Guerra, também participaram da reunião.

Na ocasião, o governador João Azevêdo destacou a importância do diálogo com a Câmara Municipal e se colocou à disposição dos parlamentares.

“Além das parcerias, espero que tenhamos um diálogo muito aberto, com troca de informações para que a gente possa entender melhor a relação entre população, Poder Legislativo e Governo do Estado”, ressaltou.

O chefe do Executivo estadual também apresentou aos parlamentares obras que serão executadas, em breve, pelo Governo na Capital.

“Já no início do ano, vamos emitir ordens de serviço para as ligações entre o bairro do Geisel e o Colinas do Sul; entre Altiplano e os Bancários; entre Mangabeira e Valentina para que a gente possa continuar atuando na mobilidade urbana da cidade. O nível de investimento que temos em João Pessoa continuará sendo feito”, garantiu.

O presidente da Câmara Municipal, João Corujinha, afirmou que o diálogo entre os Poderes contribui com os debates levados à Casa de Napoleão Laureano. Ele também enalteceu os investimentos que o Governo fará na cidade.

“Fiquei feliz de saber das ações na Maternidade Frei Damião e em relação ao monitoramento na área de segurança. Além disso, tivemos a oportunidade de apresentar ao governador o projeto de reforma do prédio da Câmara e nos colocamos à disposição para colaborar com o governo estadual”, reforçou.

O 1º vice-presidente, Léo Bezerra, afirmou que a visita de cortesia teve o objetivo de apresentar ao governador João Azevêdo a nova Mesa Diretora do Legislativo Municipal, empossada no dia 1 º de janeiro deste ano.

“Nós tivemos um diálogo saudável com o governador e abrimos as portas da Câmara de João Pessoa para o Governo do Estado e o governador abriu as portas da gestão para o Legislativo e, a partir de agora, vamos participar de todos os eventos e todas as ações do governo na nossa cidade. O nosso pensamento como Mesa Diretora é buscar o melhor para a população”, destacou.