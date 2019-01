Ex-prefeito reprova aumento de passagem de ônibus em Campina

O valor da passagem de ônibus em Campina Grande vai aumentar de R$3,30 para R$ 3,70 a partir deste domingo (27). A decisão foi comentada pelo Deputado Federal e Senador diplomado Veneziano Vital do Rêgo (PSB), que lamentou mais uma decisão equivocada com o aval do Prefeito Romero Rodrigues (PSDB) num período de crise, pois o gestor onde além de não pagar o salário em dia dos servidores e fornecedores do Município, ainda permite mais um aumento de passagem de ônibus que implica um impacto econômico para os trabalhadores.

Veneziano lembra que nos últimos quatro anos houve cinco aumentos no preço da tarifa de ônibus em Campina Grande.

O antes desse reajuste ouve um que se deu no início do ano de 2017, e elevou o valor da passagem de 2,75 R$ para 3,00R$. Em seguida veio o reajuste de R$ 3,00 para R$ 3,30 R$, agora esse preço é elevado para R$ 3,70.

“Na nossa gestão, nós não aumentávamos as tarifas acima da inflação, como atualmente ocorre tendo em vista que a inflação de 2018, foi de 4,32% o que mostra que esse sistema temporal é uma encenação”, disse o socialista destacando que só nesse mais recente aumento o Prefeito aumentou mais de duas vezes o valor da passagem se comparado a inflação do ano passado.

Para o parlamentar, não há razões claras para justificar tamanho encarecimento em tão curtíssimo espaço de tempo, ainda mais se olharmos para a falta de melhorias nos transportes públicos, que submetem a população aos vários problemas de mobilidade urbana que foram se somando ao longo destes últimos anos, e que dificultam o cotidiano de grande parte do povo de nossa cidade.