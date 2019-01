Estudante de escola pública do Sertão faz 980 pontos na redação do Enem

Uma aluna da escola estadual Arruda Câmara, da cidade de Pombal, fez 980 pontos na redação do Enem.

O segredo de Maria Eduarda, de 17 anos, era a rotina de estudo que mantinha nos três anos do ensino médio. Ela ia para a escola pela manhã e, ao voltar, estudava em casa até o horário de ir para o cursinho, onde estudava por mais algumas horas.

A adolescente disse que ficou muito feliz pelo resultado da prova e não esperava por isso.

Com o tema: Manipulação do Comportamento do Usuário Pelo Controle de Dados da Internet, a redação do Exame foi elogiada por alguns e criticada por outros, por ser considerado um tema difícil, porém, a sertaneja estava preparada para escrever o texto.

Maria Eduarda ainda estudava por vídeo-aula no youtube e treinava a escrita da redação uma vez por semana.

Ela teve uma nota geral de 730 pontos e vai tentar medicina no Rio Grande do Norte.

*Com informações da TV Cabo Branco