Estação Cabo Branco promove a 7ª edição da Semana Nacional de Quadrinhos

Palestras, exposições, exibição de vídeos, bate-papo com quadrinista, stand de vendas de quadrinhos e outras atrações irão movimentar a 7ª edição da Semana Nacional de Quadrinhos, que acontecerá no período de 30 de janeiro a 3 de fevereiro de 2019. A entrada é gratuita e podem participar público de todas as idades.

A 7ª edição da Semana Nacional de Quadrinhos tem início com a abertura da exposição “Entre Páginas”, às 9h, no corredor de acesso do prédio administrativo.

Entre os expositores o visitante vai encontrar ilustrações, desenhos e quadrinhos de Juliana Fiorese, Mike Deodato, Geraldo Borges, Gabriel Jardim, Alzir Alves, Henrique Magalhães, Luga Lopes, Emir Ribeiro, João Jaime, Ricardo Jaime, Pedro Mauro e Paulo Moreira.

A partir das 10h, na sala de convenções 1, acontecerá a abertura do evento, com o coordenador e idealizador do evento, Hausman Santos, que comentou que essa nova edição da Semana Nacional de Quadrinhos, que segue consolidada, tem como principal foco mediar as novidades da Nona Arte para o público apreciador da arte e fãs em geral.

“Este ano, trazemos algumas novidades como o lançamento do primeiro trabalho autoral da Juliana Fiorese em HQ: Clara Carcosa. Juliana já trabalhou previamente na publicação MSP 50 da Mauricio de Sousa. Teremos ainda uma homenagem aos 35 anos de trabalho do Luga Lopes com o personagem Antônio Lôbo; e o lançamento nacional da HQ Lâmina Selvagem do Quadrinista e Ilustrador Ricardo Jaime (da Chiaroscuro); Ainda na exposição, o visitante pode acompanhar o trabalho recente do Geraldo Borges em X-men (Marvel Comics); O lançamento recente de Mike Deodato em Ramthar (um autoral feito com Mozart Couto) e seu trabalho na Marvel (Infinity Wars), além de vários outros artistas e novidades”, acrescentou Hausman Santos.

Na sexta-feira (1), têm início as exibições de vídeos, em dois horários: 10h30 e 14h, no auditório da Estação Cabo Branco. Neste dia serão exibidos curtas e fanfilms de produção independente, um documentário da DC Comics e a produção independente de Emir Ribeiro, intitulada “A volta do Homem de Preto”.

O evento prossegue no sábado (2) com uma oficina de prática de desenho, que será ministrada por Hausman Santos, às 10h, na sala de práticas educacionais, do lado do estacionamento.

Haverá ainda palestra com Kamilly Lourdes, a partir das 14h30, sobre desenho editorial e publicitário. Neste dia, estará aberto o espaço para leitura, 10h às 16h, stand de vendas de quadrinhos e revistas de 10h até 18h, na sala de convenções 1.

Lançamentos – No domingo (3), oito novos títulos de quadrinhos estarão sendo lançados. Os autores estarão no local do evento. Entre eles, estarão presentes: Juliana Fiorese (Clara Carcosa), Henrique Magalhães (Marca de Fantasia e Maria Magazine), Gabriel Jardim (Matrioska), Editoma Patmos, Emir Ribeiro (Velta 45), Ricardo Jaime (Lâmina Selvagem), João Vital (Clube do Spark) e Alzir Alves (Rascunho Stúdio).