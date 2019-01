Estabelecimentos serão agraciados com o Selo Procon Empresa Amiga do Consumidor

Na próxima quarta-feira, 30, as 19h, o Procon Municipal fará a entrega do “Selo Empresa Amiga do Consumidor 2019”. Na 2ª edição do projeto, 27 empresas, entre bares e restaurantes, se qualificaram para receber a comenda.

O anúncio foi feito pelo coordenador executivo do Procon de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, na tarde desta sexta-feira, 25, no programa RC Notícias da Rádio Caturité.

O Selo “Empresa Amiga do Consumidor” é um projeto do Procon Municipal e tem como objetivo certificar bares e restaurantes que agem de acordo com as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, incentivando a melhoria na qualidade dos serviços prestados em Campina Grande e Distritos. Por meio do Selo, os consumidores poderão identificar quais os melhores bares e restaurantes da cidade e assim se decidir pelo melhor serviço.

As empresas concorrem a três categorias do Selo, uma estrela (padrão bronze), duas estrelas (padrão prata) e três estrelas (padrão ouro). As que apresentarem outros itens, além dos obrigatórios poderá conseguir mais duas estrelas, recebendo do Selo até cinco estrelas.

O certificado tem validade por um ano e pode ser cancelado a qualquer momento em caso de irregularidades constatadas pelo Procon e órgãos parceiros participantes do Projeto.