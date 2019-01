Escola de Circo da Funesc abre inscrições para o período 2019.1

Estão abertas as inscrições para os cursos de artes circenses referentes ao período 2019.1 da Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm, da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), em João Pessoa.

Desde 2015, no início da implantação da Gerência de Circo na Funesc, a divisão disponibiliza várias iniciativas de formação em circo no estado.

Serão oferecidos cursos de Artes Circenses (Jovens e adultos), Circo Baby (crianças), Circo em Família (crianças) e Vivência de Palhaço (Jovens e adultos).

As turmas são divididas por faixas etárias: crianças de 2 a 9 anos e jovens a partis dos 14 anos. Os interessados poderão se inscrever de 4 de fevereiro até 15 de março.

A duração do curso é de 3 meses para as turmas de Circo Baby, Circo em Família e Vivência de Palhaço, já para a turma de Arte Circense será de oito meses.

O custo será em parcela única de R$ 150,00 para as turmas de Circo Baby e Circo em Família, R$ 70,00 mensal para a turma de Artes Circenses e gratuita para a turma de Vivência de Palhaço.

O programa dos cursos inclui técnicas circenses de aéreo, solo e palhaço. A culminância das oficinas acontecerá dia 15 de junho na própria Escola Livre de Circo para as turmas das crianças e palhaço. Já para a turma de adultos será produzido um espetáculo no Teatro Paulo Pontes nos dias 23 e 24 de novembro.

Os participantes que atingirem mais de 75% das aulas recebem certificado.

As turmas deste semestre terão início previsto para o dia 16 do mês de março. As matrículas devem ser feitas presencialmente junto à Diretoria de Desenvolvimento Artístico e Cultural (DDAC), do Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Mais informações pelo telefone 3255-8710.

Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm

Inaugurada no dia 19 de março de 2016, forma artistas para o picadeiro e atuação profissional nos mais diferentes setores e segmentos artístico-culturais; diversifica as necessidades e demandas de um público em formação. Atualmente é a única Escola de Circo em funcionamento na Paraíba e é a grande referência da cultura circense em toda região.

Djalma Buranhêm é o nome artístico de Djalma Alves da Cruz, o Palhaço Pirulito, um profissional do circo à moda antiga. Aos 85 anos, faz crer que o riso é um bom remédio contra os sinais inevitáveis do processo de envelhecer. Da terceira geração de uma família circense, dedica toda a sua vida ao universo mágico do circo.

SERVIÇO

Cursos de artes circenses para crianças, jovens e adultos

Inscrições: 4 de fevereiro a 15 de março de 2019

Local: Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm (Espaço Cultural José Lins do Rego)

Local de Inscrições: Diretoria de Desenvolvimento Artístico e Cultural (DDAC), do Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira. Mais informações: 3255-8710.

CURSO CIRCO BABY e CIRCO EM FAMÍLIA

Circo Baby – 2 a 4 anos – 8h às 10h40 – Sábados

Circo em Família – 5 a 9 anos – 11h às 12h – sábados

Duração do curso das crianças: 3 meses (Março a Junho)

Investimento: parcela única de R$ 150,00

Período das aulas: 16 de março a 15 de junho de 2019

CURSO DE ARTES CIRCENSES

Iniciantes – a partir de 14 anos – 19h30 às 21h30 – Segundas e Quartas

Intermediários – a partir de 14 anos – 19h30 às 21h30 – Terças e Quintas

Duração do curso de Jovens e adultos: 8 meses (Março a Novembro de 2019)

Investimento mensal: R$ 50,00

Período das aulas: 18 de março a 24 de novembro de 2019

VIVÊNCIA DE PALHAÇO

Vivência de palhaço VI edição – a partir de 14 anos – 14h às 16h

Duração do curso das crianças: 3 meses (Março a Junho)

Investimento mensal: gratuito

Período das aulas: 18 de março a 12 de junho de 2019