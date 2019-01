Energisa entrega geladeiras para 100 famílias em condomínios de João Pessoa

Da Redação com Ascom. Publicado em 30 de janeiro de 2019 às 8:17.

Nesta quinta, 31, a Energisa vai entregar 100 geladeiras novas para famílias que moram nos condomínios Independência, Manacá, Torre de Babel, Carandiru e Nice Oliveira, no Loteamento Paratibe, em João Pessoa.

A entrega dos eletrodomésticos acontece na Rua Josefa da Silva Lima, ao lado da CREI Professora Marinete Paiva Fernandes de Oliveira – Campo do Padre, das 8h às 12h.

Hoje, 30, no mesmo local, a concessionária fará uma cerimônia para anunciar os consumidores que serão contemplados com novas geladeiras.

Com o objetivo de combater o desperdício de energia elétrica por meio de boas práticas de consumo, o projeto cadastrou clientes da região entre os dias 21 e 23/01 e visitou as casas dos consumidores inscritos para verificar o estado de conservação e consumo das geladeiras que serão substituídas entre os dias 24 e 29/01.

Com as novas geladeiras, as famílias passarão a consumir menos energia, uma vez que o aparelho possui selo Procel e indicação ‘A’, que garante um uso eficiente da energia elétrica.

A iniciativa é do Projeto Nossa Energia, da Energisa, e faz parte do Programa de Eficiência Energética da Aneel.