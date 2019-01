Encerrada mais uma edição do Curso Meu Primeiro Emprego, em CG

A segunda edição do Curso Meu Primeiro Emprego, para jovens na faixa etária de 18 a 24 anos foi encerrada na manhã desta sexta-feira, 25, no auditório do SEBRAE.

O curso é o resultado de uma parceria do SINE Municipal, do SEBRAE e da TV Paraíba. De acordo com o coordenador do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda do Município, Hércules Lafite, este foi o segundo curso, uma iniciativa da TV Paraíba.

As inscrições foram realizadas de 8 a 11 de janeiro, nas dependências do SINE e oferecidas 100 vagas. As aulas ministradas de 14 a 25, das 8h às 12h, no auditório do SEBRAE. Durante as 30 horas aula, os jovens foram capacitados para o primeiro emprego, com informações de técnicas de vendas, de liderança, de planejamento, como se portar numa entrevista para emprego e como preparar um currículo. No encerramento do curso e entrega dos certificados aos participantes, o jornalista Felipe Valentin deixou a mensagem de otimismo para os jovens que estão a procurar do primeiro emprego.

O instrutor lembrou mais uma vez o pensamento: “Arrisque-se… o sucesso é para os atrevidos”.