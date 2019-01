Em visita a Sabrina Sato, Isis Valverde ‘shippa’ Zoe e Rael

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O encontro ainda não aconteceu por completo mas, se depender do interesse das mamães, isso não vai demorar.

Pouco mais de dois meses após darem à luz, Isis Valverde e Sabrina Sato já “shippam” os seus respectivos filhos, Rael e Zoe -os dois, que nasceram em novembro, têm dez dias de diferença.

Isis publicou, na rede social Instagram, uma foto ao lado da mãe de Sabrina, Kika Sato, que aparece no clique segurando a pequena Zoe.

“Amei a tarde, linda Sabrina Sato, com Duda Nagle e sua mami musa, Kika Sato Rahal. Fui conhecer minha nora, com todo respeito, Duda Nagle. Já tem pretendente certo”, escreveu Isis na legenda da imagem, que ainda acompanhava a hashtag #raelezoe.

Ao agradecer a visita da atriz, a apresentadora publicou a mesma imagem na sua conta no Instagram, fazendo mistérios sobre os bastidores do encontro.

“Hoje foi dia da Zoe conhecer o príncipe Rael, né, Isis e Kika Sato?”, escreveu Sabrina.

Rael, filho de Isis Valverde com o empresário André Rezende, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 20 de novembro de 2018.

Já Zoe, primogênita de Sabrina Sato com o ator Duda Nagle, nasceu em São Paulo, no dia 29 do mesmo mês.

Mas, ao contrário de Sabrina, que já revelou ao público algumas fotos do rostinho de Zoe, Isis prefere manter discrição quanto a imagem do filho.

Desde que Rael nasceu, a atriz divulgou poucos ângulos do bebê, como os pezinhos e as mãozinhas.