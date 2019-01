Em 2018, Hospital Geral de Mamanguape realiza mais de 85 mil exames laboratoriais

O Laboratório do Hospital Geral de Mamanguape (HGM) realizou mais de 85 mil procedimentos de exames laboratoriais, que contabilizou uma média de 7 mil exames por mês, em 2018.

Dentre eles, inclui procedimentos complexos como culturas microbiológicas e dosagens hormonais.

Os serviços são ofertados 24 horas por dia aos pacientes internos na Terapia Intensiva, Clínica Médica, Clínica Pediátrica, Maternidade, Clínica Cirúrgica da unidade de saúde.

O diretor-geral do HGM, Reginaldo Lota, destacou que o serviço, por ser incorporado no hospital, gera maior eficiência e estabilidade no atendimento.

“Trabalhamos dentro da unidade com um time de profissionais capacitados para que a coleta dos materiais e entrega dos resultados seja a mais tranquila e precisa. Como o serviço é realizado aqui, no próprio HGM, ele acaba sendo mais ágil e eficiente, promovendo também uma maior interação entre o corpo médico e área técnica do laboratório, aprimorando os serviços prestados à população”, informou.

Já Samuel Alves Martins, supervisor assistencial e responsável técnico do Laboratório da instituição, afirmou que a equipe tem como diretrizes a eficiência dos trabalhos.

“Cientes da importância que a qualidade em um serviço laboratorial possui diante da prevenção, promoção e recuperação em saúde dos nossos usuários, sempre estivemos preocupados e atentos as nossas atribuições enquanto promotores dessa atenção. É essa perspectiva que nos impulsiona a buscarmos a qualificação cada dia mais, para, assim, garantir um serviço de maior excelência e que atenda às necessidades que um hospital do porte do HGM precisa”, destacou.

A população encontra no laboratório do hospital os mais diversos serviços de exames hematológicos, bioquímicos, imunológicos a procedimentos imunohematológicos, incluindo as análises gasométricas.

A equipe responsável conta com 15 colaboradores em regime de plantão, sendo subdivido em um supervisor assistencial e responsável técnico com formação em Biomedicina e especialista em Gestão Laboratorial, cinco biomédicos e nove técnicos de laboratório.

Tudo isso seguindo os mais rigorosos padrões de higiene e excelência técnica para garantir qualidade e segurança aos usuários.