Dupla suspeita de assalto em bairros de João Pessoa é detida após perseguição

Dois suspeitos, de 17 e 21 anos, foram detidos após perseguição de moto que começou no bairro do José Américo e só terminou na avenida principal do Bairro de Mangabeira, na noite dessa quinta-feira (25), na Zona Sul de João Pessoa. A dupla estava com um simulacro (arma falsa) de pistola, que seria usado para ameaçar as vítimas durante os assaltos.

A ação, que terminou com os dois detidos, foi realizada pelos policiais da Rotam (Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicleta) do 5º Batalhão.

Um dos policiais sofreu escoriações na perna durante a perseguição, após cair da moto, mas a equipe não deixou os suspeitos escaparem. Os acusados foram apresentados na Central de Polícia, no Geisel.

Na Zona Norte – A Polícia Militar prendeu, no bairro do Cristo Redentor, um homem de 28 anos que assaltou uma estudante, no bairro Pedro Gondim, levando da vítima um celular e a bolsa com todos os materiais de estudos, na Capital.

Ele estava em um carro quando praticou o crime e fugiu pela BR 230, mas por meio da numeração da placa do veículo, a PM chegou até a casa dele, prendendo-o em flagrante. Ele foi levado para Central de Polícia, no Geisel, onde foi reconhecido pela vítima.