Divulgada a previsão climática para o período chuvoso na Paraíba

A Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa) divulgou nesta terça-feira (22) a previsão climática para os meses de fevereiro, março, abril e maio.

Segundo o prognóstico, as condições oceânicas, bem como o resultado de modelos de previsão climática de instituições nacionais e internacionais, indicam alta probabilidade das chuvas ocorrerem dentro da faixa de normalidade nas regiões do Alto Sertão, Sertão e Cariri/Curimataú, as quais deverão se encontrar em pleno período chuvoso.

Para as regiões do Litoral, Brejo e Agreste, o prognóstico indica que as precipitações também o correrão dentro da média histórica, ressaltando que o período de maiores chuvas concentra-se entre os meses de abril e julho.

A previsão ainda mostra que o fenômeno El Niño poderá se estabelecer até maio de 2019, contudo, com fraca intensidade.