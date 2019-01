Diretores dos fóruns das comarcas da 1ª Circunscrição são anunciados

Os nomes dos futuros juízes-diretores dos fóruns das 17 comarcas que compõem a 1ª Circunscrição Judiciária, cuja sede é João Pessoa, foram divulgados, nesta quinta-feira (24), pelo presidente eleito do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

A 1ª Circunscrição compreende as comarcas de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Santa Rita, Mamanguape, Alhandra, Caaporã, Conde, Cruz do Espírito Santo, Gurinhém, Itabaiana, Jacaraú, Lucena, Pedras de Fogo, Pilar, Rio Tinto e Sapé. A Comarca de João Pessoa, com três fóruns, é a sede da circunscrição.

“O critério de escolha foi a experiência que esses futuros diretores já demonstraram na sua vida judicante e administrativa e, também, a certeza de que eles irão colaborar com a digitalização dos processos físicos, para a inclusão no PJe (Processo Judicial Eletrônico), e com as demais ações propostas pela gestão”, afirmou o desembargador Márcio Murilo.

Na comarca de João Pessoa, que inclui três fóruns, foram nomeados os juízes Carlos Antônio Sarmento, para o Fórum Cível (reconduzido); Adilson Fabrício Gomes Filho, para o Criminal (reconduzido) e Manoel Gonçalves Dantas de Abrantes, para o Fórum Regional de Mangabeira.

Para a Região Metropolitana de João Pessoa foram anunciados os juízes-diretores Giovanna Lisboa Araújo de Souza, para o Fórum de Cabedelo, Francisco Antunes Batista, para o Fórum de Bayeux e Lilian Frassinetti Correia Cananéa para Santa Rita.

Magistrados destacam desafios da função

“Recebi o convite com surpresa, mas, também, muita satisfação, pois entendo que é o reconhecimento pelo que foi feito nos últimos dois anos (2017/2018) em que estive à frente da Diretoria do Fórum Criminal, fato que aumenta a minha responsabilidade no cumprimento da missão”, disse o juiz Adilson Fabrício­.

Para ele, os desafios são grandes por se tratar de uma unidade judiciária onde todas as varas têm competência criminal. “Devemos estar sempre alertas e preocupados com a segurança, não só dos juízes e servidores, mas, também, dos promotores de Justiça, defensores públicos, advogados e jurisdicionados”, afirmou.

O juiz Carlos Antônio Sarmento, igualmente, ressalta o orgulho de desempenhar o cargo de diretor do Fórum Cível. “Como não podia ser diferente, recebi esse honroso e desafiador convite com muita satisfação, ainda mais por ter a oportunidade de contribuir, de alguma maneira, com a administração do desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, a quem já auxiliei quando este esteve à frente da Corregedoria-Geral de Justiça, sabendo tratar-se de uma pessoa e de um de profissional de incontestável capacidade, que preza pela correção, pela eficiência e probidade administrativa, e que, acima de tudo, se mostra preocupado e desejoso de que o nosso Judiciário atenda cada vez melhor aos anseios dos nossos jurisdicionais e indistintamente à população paraibana”.

A juíza Giovanna Lisboa, que assumirá em fevereiro a diretoria do Fórum de Cabedelo, disse ter recebido o convite do desembargador Márcio Murilo com muita satisfação e falou das suas metas. “Serão dois anos de uma parceria que, com certeza, trará grandes benefícios à Comarca de Cabedelo. Estou ciente dos desafios que a próxima gestão enfrentará em termos orçamentários, no entanto, em conversa preliminar com o desembargador Marcio, chegamos ao consenso de que, além da melhoria das condições de trabalho, buscaremos a implementação de medidas efetivas com a finalidade de incrementar a segurança no fórum de Cabedelo”, ressaltou

A magistrada acrescentou que formalização de convênio para o aumento do número do efetivo de seguranças, que atualmente prestam serviços no fórum, será a primeira medida a ser tomada. “A implantação do acesso seguro é uma meta a ser alcançada”, afirmou.

Veja abaixo os demais Fóruns e seus respectivos diretores anunciados:

Comarcas com duas ou mais varas (2ª entrância)

Fórum de Mamanguape – Juliana Duarte Maroja

Fórum de Itabaiana (Itabaiana, Juripiranga, Mogeiro e Salgado de São Félix) – Luciana Rodrigues Lima

Fórum de Sapé (Sapé, Riachão do Poço e Sobrado) – Anderley Ferreira Marques

Comarcas com uma vara

Fórum de Alhandra – Antônio Eimar de Lima (2ª entrância)

Fórum Caaporã (Caaporã e Pitimbu) – Daniere Ferreira de Souza (1ª entrância)

Fórum do Conde – Inês Cristina Selbmann (1ª entrância)

Fórum de Cruz do Espírito Santo – Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho (1ª entrância)

Fórum de Gurinhém (Gurinhém e Caldas Brandão) – Glauco Coutinho Marques (1ª entrância)

Fórum de Jacaraú (Jacaraú, Curral de Cima, Lagoa de Dentro e Pedro Régis) – Perilo Rodrigues de Lucena (2ª entrância)

Fórum de Lucena – Graziela Queiroga Gadelha de Sousa (1ª entrância)

Fórum de Pedras de Fogo – Comarca vaga (2ª entrância)

Fórum de Pilar (Pilar, São José dos Ramos e São Miguel de Taipu) – Helder Ronald Rocha de Almeida (2ª entrância)

Fórum de Rio Tinto (Rio Tinto, Baía da Traição e Marcação) – Judson Kildere Nascimento Faheina (2ª entrância)