Diretor de ‘O Senhor dos Anéis’ fará documentário sobre os Beatles

GUILHERME GENESTRETI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O diretor neozelandês Peter Jackson, famoso pela trilogia “O Senhor dos Anéis”, anunciou que irá rodar um documentário sobre os Beatles. As informações são do jornal The New York Times.

Segundo a publicação, o cineasta terá como base mais de 55 horas inéditas de filmagens da gravação do disco “Let It Be”, de 1969.

O ano de 2019 marca o cinquentenário do último show feito pela banda britânica, nos telhados de Londres.

Em nota, Jackson afirmou que o projeto será como uma “máquina do tempo que nos levará a 1969 e nos fará sentar no estúdio e acompanhar esses quatro amigos fazendo música juntos”.

Ainda segundo a publicação, o material será restaurado conforme os mesmos procedimentos usados pelo diretor em “They Shall Not Grow Old”, que coloriu filmagens da Primeira Guerra Mundial.

Paul McCartney, RingoStarr e as viúvas de John Lennon e de George Harrison apoiam o projeto, ainda sem nome.

O objetivo é que, assim que sair o filme de Jackson, também seja relançado o documentário “Let It Be”, de Michael Linday-Hogg, que narra os bastidores turbulentos da gravação do disco homônimo.