Deputado vai realizar plenárias em bairros de CG para viabilizar candidatura

Em entrevista à Rádio Campina FM, o deputado estadual, Manoel Ludgério (PSD) contou sobre sua pretensão de ser candidato a prefeito de Campina Grande, nas eleições de 2020.

Se antecipando ao pleito, o deputado disse que, após o período de São João, já deve começar a realizar plenárias nos bairros da cidade para ouvir a população e saber as principais demandas. Após isso, realizar o plano de governo dentro da realidade orçamentária do município.

Manoel ressaltou ainda que, apesar de seu desejo, quer saber a viabilidade de sua pré-candidatura diante da sociedade campinense e do grupo político a qual pertence.

– O que tenho defendido é que, dentro de um calendário certo e sob o comando de Romero, possamos fazer uma pesquisa qualitativa para identificar do eleitor o perfil do candidato que ela quer como futuro prefeito. Eu não serei candidato de ‘goela a baixo’ e para desagradar o grupo político que estou há mais de trinta anos. Minha candidatura só irá acontecer se eu tiver o apoio do grupo e o perfil que o povo quer – disse Manoel.

As informações são da Rádio Campina FM