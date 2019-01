Deputado oposicionista explica apoio administrativo anunciado ao governador

O deputado Manoel Ludgério (PSB) explicou a sua parceria administrativa anunciada ao governador João Azevedo (PSB) não anula a sua posição de oposição. Ele explicou que o apoio administrativo significa auxiliar o governador nas autorizações que o mesmo precisar da Assembleia Legislativa.

Manoel ainda frisou que foi eleito pela bancada de oposição e nela vai permanecer durante o seu mandato na Assembleia Legislativa.

– O apoio administrativo, diferente do apoio político partidário, é justamente essa a diferença. Eu fui eleito pela bancada de oposição, não me demito dessa condição de oposição. Me mantenho como deputado de oposição, porque esse foi o recado das urnas, no entanto nada impede que eu possa dar o apoio administrativo – disse.

O deputado afirmou que se sente feliz por ter sido atendido em suas demandas por João Azevedo e disse que isso demonstra que o governador está disposto a governar com todos de forma harmônica.

– Sempre mantive uma ótima relação com o governador Ricardo Coutinho mesmo na oposição. Votei empréstimos que permitiu obras de asfalto em muitos municípios do estado. Votei a favor da aprovação de contas do governador contra a orientação da oposição. Recentemente votei a favor do aumento da taxa do ICMS contra a orientação da oposição. Desde de Ricardo Coutinho, na oposição, eu sempre mantive uma relação civilizada com o governador e quero manter essa mesma relação de contribuir com ideias com o governador João Azevedo – pontuou.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM.