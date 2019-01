Deputado: “Nunca ocupei espaço na minha vida pública derrubando e traindo ninguém”

O deputado estadual Buba Germano (PSB) lamentou a forma com que está sendo feita a discussão para a escolha do nome que vai presidir a Assembleia Legislativa no segundo biênio.

Ele destacou que está disposto a votar no candidato que o governador João Azevêdo (PSB) definir.

Buba ainda declarou que nenhum deputado tem o direito de desrespeitar os demais deputados da casa. Também disse que considera estranho que até pouco tempo o seu nome era cogitado para presidir a casa e agora não é mais.

– Cada um assuma as suas responsabilidades, mas nunca ocupei espaço na minha vida pública derrubando e traindo ninguém – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM