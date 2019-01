Deputado nega definição de seu nome para presidir ALPB no segundo biênio

O deputado estadual e atual líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, Hervázio Bezerra (PSB,) falou sobre as especulações de que o seu nome teria sido escolhido para presidir a mesa diretora da Assembleia no segundo biênio e citou que o diálogo ainda está sendo feito entre os colegas deputados.

Ele frisou que a reunião com o governador João Azevedo (PSB) e com o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) ainda não está confirmada para a próxima sexta-feira (25), mas disse que seria uma boa ideia.

– Não trabalho com essa perspectiva. Estou construindo, mas também seria muita hipocrisia da minha parte se eu dissesse que meu agrupamento político não me dá uma situação confortável nesse processo – disse.

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.