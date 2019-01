Deputado da oposição solicita audiência com o governador João Azevêdo

Da Redação com Ascom. Publicado em 23 de janeiro de 2019 às 11:08.

O deputado estadual Manoel Ludgério (PSD) solicitou, nesta quarta-feira (23), audiência com o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), para tratar dos pleitos onde tem base política no Estado da Paraíba.

Manoel disse que rotineiramente tem recebido prefeitos e lideranças políticas, que o apresentam demandas diversas.

“Mesmo como parlamentar de oposição, é meu dever manter relação respeitável e institucional com os órgãos estaduais”, acrescentou Manoel.

Entre as pautas, estão a da cidade de Matinhas, que pede a formalização de convênio com o Estado para conclusão da escola estadual, que está atualmente paralisada. As cidades de Barra de Santana, Alcantil e Gado Gravo solicitam a construção de uma adutora.

Já o prefeito de São Domingos do Cariri solicita a construção de passagem molhada sobre o rio Paraíba. De Caturité, o prefeito solicita a construção de uma escola, uma obra conveniada que está faltando dar início. Em Boqueirão, o prefeito solicita a ampliação de 0,5 para 1 hectare por irrigante ou família.

O deputado Manoel recebeu ainda uma solicitação da Prefeitura de Santa Cecília, que pede a implantação de rede de esgoto e distribuição de água apara as residências que ainda não são abastecidas. A prefeitura de Alagoa Nova solicita construção da adutora, a partir da Câmara Municipal.

Para Campina Grande, o deputado quer que seja construído o Centro de Convenções e a maternidade estadual. E por fim na cidade de Araruna, Manoel quer que seja implantado o curso de medicina veterinária.