Definido reajuste de tarifas dos transportes intermunicipais na Paraíba

O Conselho Executivo do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba, em reunião realizada nessa sexta-feira (25), reduziu o percentual proposto pelas empresas integrantes do sistema de transporte coletivo intermunicipal – 21,7% para linhas de características urbanas e 19,6% para linhas de características rodoviárias – e aprovou um reajuste médio de 7% no valor das tarifas praticadas nestas linhas de transporte de passageiros e para a travessia hidroviária Cabedelo/Costinha. As novas tarifas entrarão em vigor a partir de zero hora deste domingo (27).

Para aprovar os novos índices de reajuste, o Conselho Executivo do DER, sob a presidência do engenheiro Carlos Pereira de Carvalho e Silva, após analisar reivindicações das empresas que operam o sistema, levou em consideração diversos fatores para a concessão de um reajuste possível tanto para as empresas como para os usuários.

Foi feita uma análise detalhada de aumento de preços dos insumos básicos formadores do custo operacional dos ônibus, principalmente do óleo diesel, superior aos índices inflacionários oficiais e, ainda, a redução anual na quantidade de passageiros transportados pelo Sistema.

Foram consideradas, também, a necessidade de renovação e ampliação da frota, a melhoria da qualidade dos serviços prestados e, por fim, a garantia da segurança da população usuária dos transportes intermunicipais de passageiros.

Veja abaixo valores das passagens nas principais linhas: