Defesa Civil relata áreas de risco, após forte ventania em Campina

Foi grande o susto causado por fortes ventanias registradas no fim da manhã desta segunda-feira (28), em Campina Grande.

Segundo a Defesa Civil os ventos marcaram 60 KM/H.

Em entrevista, o coordenador do órgão, Ruiter Sansão, detalhou os prejuízos causados pelo vento.

– Felizmente ninguém ficou ferido. Registramos muitas quedas de árvores, desabamento de tetos de residências. Uma estrutura de um posto de gasolina foi danificada. O teto do campo do Campinense na Bela Vista. Foram vários registros, mas felizmente estávamos no plantão. A equipe não saiu pra almoçar e ficamos monitorando as áreas – contou.

Ruiter também disse que há um local onde a preocupação é maior.

– Nossa grande preocupação é o mercado central. Na última quarta já tivemos registros de danos a estrutura e precisamos ficar atentos. A feira central é o nosso foco de atenção – frisou.

Ele lembrou que a Defesa Civil atende pelo número 199.

As declarações repercutiram na Rádio Caturité FM