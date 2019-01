CVV abre processo seletivo para voluntários em Campina Grande

O Centro de Valorização da Vida (CVV) está com o processo de seleção de voluntários aberto. A pessoa interessada precisa ter no mínimo dezoito anos e se submeter a um processo seletivo, que acontece nos dias 9 e 10 de fevereiro, para aprender como atender pessoas por telefone.

O vice-coordenador do CVV, Flávio Azevedo, explicou que o órgão ajuda pessoas e auxilia na prevenção do suicídio oferecendo apoio psicológico através do telefone 188.

Segundo Flávio, os voluntários não precisam ter formação específica, apenas vontade de atender as pessoas sem julgamento.

Para se inscrever na seleção, o interessado pode enviar um e-mail [email protected] ou pelo site www.cvv.org.br.

– As pessoas nos procuram através do telefone 188. Se você tem vontade de ajudar o próximo, nosso processo seletivo acontece na Secult, nos dias 9 e 10 de fevereiro. Acreditamos que falar é a melhor solução e nós nos propomos a falar e escutar as pessoas que precisam – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Cariri FM