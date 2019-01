Corpo de apresentador de TV será cremado na tarde de hoje no Rio

O corpo do deputado estadual e jornalista Wagner Montes será cremado na tarde de hoje (27) no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Segundo o cemitério, a cerimônia, que acontece das 12h30 às 14h, será aberta apenas à família e a amigos próximos.

O deputado está sendo velado desde as 20h de ontem no saguão do Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Wagner Montes morreu na manhã de ontem (26), aos 64 anos, de infecção generalizada e falência múltipla dos órgãos. De acordo com a Alerj, o parlamentar enfrentava desde 2017 uma série de problemas de saúde e estava, há uma semana, internado em um hospital do Rio.

Advogado por formação, Montes iniciou sua carreira jornalística em 1974, na Rádio Tupi, e ficou conhecido pela apresentação de vários programas como Aqui e Agora, do SBT, e Balanço Geral, da TV Record.

Era deputado estadual desde 2006. Em 2010, foi o parlamentar estadual mais votado da história do Rio de Janeiro, com 528 mil votos. No ano passado, foi eleito deputado federal.