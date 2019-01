Coordenador do Procon-CG comenta sobre multas aplicadas ao Banco do Brasil

O coordenador do Procon de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, comentou nesta quinta-feira (31) o caso das duas multas aplicadas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba ao Banco do Brasil. A última condenação ocorreu na quarta-feira (30).

Autuada em ações movidas pelo Procon municipal, a instituição bancária foi condenada ao pagamento do valor de R$ 300 mil por descumprimento da Lei das Filas em Campina Grande.

Ele justificou a medida: “O nosso objetivo não é sair por ai multando a torto e a direto. Essas ações são no sentido de, em aplicando essas multas, resolver definitivamente o problema do consumidor”

Segundo ele, as multas que o Procon impõe para os bancos são muito elevadas haja vista a amplitude do dano que causa. Isto é, a lentidão no andamento da fila acaba gerando um transtorno coletivo, atrapalhando todo um grupo de pessoas, segundo sua avaliação.

Em uma ação, o valor aplicado da multa foi de R$ 200 mil. E em outra, foi de R$ 100 mil. Um valor ainda abaixo de outros aplicados pelo Procon.

Neste ano, segundo Rodrigues, o órgão chegou a aplicar multas de até R$ 500 mil.

A Lei da Fila prevê que o atendimento deve ser feito em até 20 minutos (em dias normais), 30 minutos (em dias de pagamento de funcionários públicos municipais, estaduais e federais) e em 35 minutos em dias atípicos, como véspera e dia seguinte aos feriados.