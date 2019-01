Coordenador de Gestão do Estado fala sobre conjunto Aluízio Campos e Cagepa

Da Redação com Ascom. Publicado em 31 de janeiro de 2019 às 12:03.

O presidente do Sindicato dos Urbanitários da Paraíba, Wilton Maia Velez, ao conceder entrevista em emissora de rádio na última segunda-feira, 28, falou sobre sua nova função na qualidade de coordenador de Gestão do Governo do Estado, bem como das suas atribuições enquanto dirigente sindical.

Ao ser questionado sobre a polêmica das casas do conjunto habitacional Aluízio Campos, quando a Prefeitura Municipal acusa a Cagepa de se negar a levar água para o núcleo, Wilton afirma que se trata de uma inverdade.

“Tanto é que os imóveis foram construídos com a água que vem de Boqueirão”, afirmou.

Segundo ele, a Cagepa jamais se negou em levar água para o conjunto. “Ocorre que existe a pretensão de indústrias se instalarem no local e é necessário que a companhia seja informada. A instalação de qualquer empreendimento não pode ocorrer sem antes de ter um projeto de viabilidade hídrica”, destacou o coordenador.

Especificamente sobre a possibilidade de a Cagepa deixar de ser estatal, Maia disse que o governador João Azevêdo já deixou bem claro que a companhia vai continuar sendo pública na sua gestão.

“A empresa vive hoje um outro momento: investiu em pessoal e em equipamentos técnicos. Soube muito bem atravessar o momento mais crítico que Campina Grande viveu, que foi durante o racionamento. Obviamente que precisa aprimorar o relacionamento com seus clientes, mas isso está sendo feito de forma gradativa”.