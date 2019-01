Conselheiro conta história de humanismo do novo presidente do TCE-PB

O conselheiro Fábio Nogueira (foto), durante a solenidade de posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Arnóbio Viana, na última sexta-feira (25), contou que quando Arnóbio foi prefeito da cidade de Solânea se compadeceu de um correligionário que não conseguiu ser reeleito vereador na cidade.

Ele afirmou que Arnóbio, ao visitar a casa do vereador em questão, percebeu que este não possuía uma geladeira e doou a sua ao correligionário.

– Visitando a sua casa, algo lhe impressionou. O vereador não tinha sequer como resfriar a água para beber. Arnóbio doou a própria geladeira ao desfavorecido. O humanismo presente no gesto inusitado certamente é o tempero das inúmeras e grandes amizades que cultiva e preserva ao longo da vida – disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité FM