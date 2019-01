Consciência Cristã começa a montagem da estrutura no Parque do Povo

A organização do evento evangélico Consciência Cristã já está realizando a montagem da estrutura no Parque do Povo, em Campina Grande, para receber um público de pelo menos 120 mil pessoas, no período do Carnaval.

Em uma área coberta de pelo menos 6 mil metros quadrados no PP, o evento também conta com a Felicc, que é Feira Literária da Consciência Cristã, considerada a maior feira de literatura evangélica do país, e a feira de negócios, que é uma das novidades deste ano.

Para um dos organizadores do evento, pastor Helder Faber, a expectativa é de que até o dia 23 de fevereiro tudo esteja pronto para receber o público para a abertura do evento.

– Teremos grande plenárias, que ocorrem na parte superior do Parque do Povo, que denominamos de “Tabernáculo Bíblico”, pelas manhãs e às noites. E nos outros ambientes temos o que chamamos de eventos paralelos, que hoje são 16 e mais 5 minicursos. São eventos para crianças, jovens, adolescente, mulheres, na área de fé e ciência, teologia, entre outros. São muitas ações que ocorrem para atender o maior e mais variado público que participa lá – disse.

Helder ainda falou sobre os preletores do evento. Como destaque, ressaltou a presença do pastor e escritor americano Jhon Pipe, que já participou de outras edições da Consciência Cristã. Ainda destacou a presença de preletores locais e de repercussão nacional, que anualmente participam do evento.

Além do Parque do Povo, o evento será descentralizado para outros locais como Clube da Bolsa, Auditório da FIEP, Teatro Municipal de Campina Grande, e igrejas evangélicas, com os eventos paralelos.

O pastor ainda contou que somente com os turistas que vêm para o evento, a economia da cidade gira em torno de R$ 4 milhões, entre hospedagem, alimentação e transportes.

O evento se inicia no dia 28 de fevereiro e se encerra no dia 05 de março.

Para maiores informações sobre a programação completa, basta acessar o site do evento:www.conscienciacrista.org.br

As informações são da Rádio Campina FM